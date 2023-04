Napoli, riecco il 'vero' Maradona: tornati cori, striscioni e tamburi

Napoli, riecco i tifosi e sorride anche Spalletti

Una bella notizia per la squadra, invocata anche da Spalletti, in vista della sfida contro il Milan, ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma martedì. Il tecnico del Napoli aveva minacciato di 'andarsene' qualora i tifosi avessero ripetuto l'atteggiamento della sfida di campionato.