L’estasi di Napoli-Milan: come in un film da premio Oscar

Eppure, ci sarebbero almeno ventidue buoni motivi per scorgere anche un solo, neanche pallido indizio: ma quella è la classifica del campionato, vale per sé, mentre stanotte, con le stelle che brillano e abbagliano e accecano, c’è la Champions League. O altrimenti, guardandosi dentro, ripensando a quel ch’è successo due settimane fa, c’è anche lo 0-4 del Milan in questo stadio che l’aspetta diversamente composto e che sa di contro-deduzione: e comunque, è accaduto in condizioni clamorosamente surreali, il clima torrido del “Maradona” , la rivolta del tifo e una capolista che, pensandoci bene, ha ovviamente potuto avvertire distrazioni, forse persino tracce di umanissimo appagamento. Ma vale, quello sì, l’1-0 dell’andata, dà un senso o semplicemente un briciolo di serenità al Milan, pone la sfida in lievissime (quasi impercettibili) condizioni di vantaggio, esclude varie forme di calcolo ma non l e evita del tutto, non certo ripensando a Londra, al Tottenham, alla capacità di resistere all’onda d’urto dopo essere partiti alla stessa maniera, con l’identico risultato e con una strategia che potrebbe spingere a ricordare quella serata.

Il fattore

Ma il Napoli ha Osimhen, e non ce l’ha mai avuto nei suoi incontri ravvicinati con il diavolo, ne ha avvertito l’assenza, ne ha sofferto quel carisma un po’ naif che nella bolgia diventa un fattore, ne ha perduto l’elasticità, l’atletismo e la forza devastante di chi si porta appresso - pur non stando benissimo - venticinque gol e una sequenza di assist che diventano una miniera, trasformano il timore in ottimismo e scacciano via qualsiasi eventuale sensazione di paura. E poi c’è una città nuova, l’hanno ripulita dai veleni che l’hanno attraversata per settimane intere, hanno risistemato il calcio al centro del villaggio, avvolgendolo in quel venticello caldo ch’è la passione, un aiutino per smetterla di farsi del male da soli e provarci, per non portarsi dentro il più piccolo (?) dei rimpianti.

Leggenda

Questo è un film di “coppa e spada” , che un giorno si potrà raccontare alle generazioni che verranno, con un pizzico di civetteria oppure no, con quella vena d’amarezza che un po’ rimane ne i secoli dei secoli. Il Milan ha una cineteca ricca, appartiene al suo luminoso passato, certo non appaga i protagonisti di oggi, quelli che hanno vinto il campionato un anno fa ma adesso, consapevolmente, possono ritrovarsi fuori dalla Champions; il Napoli non è sazio, pur avendo messo le mani sullo scudetto che ora ha bisogno esclusivamente della normalità, ma è nella propria parte, sta riscrivendo la Storia e, visto che c’è, può riempire d’Epica la narrazione di questo tempo pieno dello splendore del suo calcio, della sua evoluzione, del proprio ruolo, ormai fisso, all’interno del movimento elitario del football 3.0, a diciannove anni circa dall’oblio. È un capolavoro, sono state dissolte le differenze, nel 2004, mentre il Napoli giocava con il Cittadella per rinascere, il Milan se ne andava in giro con l’ennesimo titolo appena conquistato e puntava dritto su Istanbul, guarda un po’, il dolore che rimane.

Le emozioni

Non c’è una sola chiave per spalancarsi l’orizzonte della semifinale e industriarsi a prenotare un volo immaginifico verso Istanbul da regalarsi, probabilmente, attraverso un altro derby: ma il calcio, “ banalmente ” , passa pure attraverso le sfide indirette o i mismatch, o si incaglia nella psicologia più “ brutale ” che una notte del genere può scatenare. Napoli-Milan non è semplicemente capacità balistica, padronanza tecnica, maturità, perché a volte, in quell’ora e mezza, c’è nascosto un dettaglio, con la sua crudeltà inattaccabile. Il Napoli è la cartolina di quest’era tutta sua, uno sfondo che t’accarezza l’anima e la capacità attrattiva di rapirti: ha riempito un anno intero di sé con immagini fascinose e quel magnetismo che solo chi ne ha viste più del diavolo, o almeno quanto lui, sa come domare. È una serata da Nuovo Cinema Paradiso in cui danno “La Grande Bellezza” o “ La vita è bella ”: notte da Oscar.