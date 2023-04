Napoli-Milan, le scelte di Pioli: Giroud stringe i denti

Tutti disponibili per la partita decisiva di questa sera. Stefano Pioli ha convocato tutti i giocatori per il match del Maradona e sarà un Milan che negli undici titolari sarà identico a quello che ha battuto già due volte la squadra azzurra in quindici giorni.

Il francese c'è

Il tecnico milanista riparte da Olivier Giroud, che ieri ha svolto l’intera sessione di allenamento con il gruppo nonostante qualche piccolo acciacco. Il francese stringerà i denti e guiderà l’attacco in uno stadio che gli ha portato fortuna l’anno scorso con un gol decisivo per la corsa allo scudetto. Giroud verrà supportato da una linea di trequartisti che ha già fatto molto male agli azzurri con gli inserimenti di Diaz e Bennacer, oppure le sgroppate e le fughe di Rafael Leao. L’arma del Milan potrebbe essere proprio questa, sfruttare gli spazi e il campo che il Napoli potrebbe concedere nella sua partita offensiva.

Il punto forte

Proprio il portoghese è stato devastante in campionato con una doppietta di grande livello e sarà il pericolo numero uno per il gruppo allenato da Luciano Spalletti. Ma anche Diaz, che sa galleggiare benissimo tra le linee, è stato fastidioso per la formazione di casa. Saranno loro due ad innescare i movimenti di Giroud, ma alle spalle avranno la copertura di Tonali e Krunic, che hanno ricaricato le batterie per essere al massimo della condizione atletica. La squadra di Pioli non subisce gol da cinque partite di fila in Europa e in difesa si affiderà ancora al quartetto formato da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Recuperato Thiaw che va in panchina.