Il Milan batte il Napoli: quanto ha guadagnato con la semifinale di Champions

Un trionfo non solo sportivo ma anche economico, quello del Milan contro il Napoli. Il pareggio del Maradona consente alla squadra di Pioli di qualificarsi alla semifinale di Champions, un traguardo sportivo importantissimo per il club rossonero (e per tutta l'Italia) che assume una valenza ancora maggiore se si pensa che il biglietto per la semifinale contro Inter o Benfica vale ben 12 milioni e mezzo di euro. Una quantità importante che andrà a riempire le casse del Diavolo. In totale tra incassi, premi Uefa e market pool, il Milan potrebbe incassare fino a 85 milioni di euro, una cifra monstre che potrebbe aiutare il club anche sulle vicende di mercato in termini di acquisti o di rinnovi, come nel caso di Leao.