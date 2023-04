Lozano furioso per il fallo di Leao: il suo post diventa virale

Lozano-Leao, anche per Spalletti era rigore

"C'è un rigore nettissimo su Lozano, gli gira la caviglia e si vede benissimo dai replay, non prende mai la palla. Va netto sul piede, è rigore nettissimo che non si può non vedere". Sono state queste le parole pronunciate dall'allenatore del Napoli al novantesimo, pensiero espresso in tv ma anche in conferenza stampa. Poi ci ha pensato Lozano con il suo post social diventato virale in pochissimo tempo.