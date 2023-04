Kvaratskhelia, lettera da brividi ai tifosi dopo il rigore sbagliato

Khvicha Kvaratskhelia ha provato in tutti i modi a lasciare il segno nel doppio confronto col Milan. Per quattro volte ha sfiorato il gol tra andata e ritorno e ha avuto la chance più clamorosa a dieci minuti dalla fine della gara del Maradona col rigore parato da Maignan. Il numero 77 del Napoli ha scritto un lungo ed emozionante post sui social a fine partita: "È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime dato che non sono riuscito a regalarvi la felicità. Farò del mio meglio per imparare dall'esperienza di oggi". Chiaro il riferimento all'umore dei tifosi dopo l'eliminazione dalla Champions League.