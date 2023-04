Napoli, una coincidenza assurda: preso un gol identico al passato

Corsi e ricorsi storici. Nel 1988 si chiamava San Paolo, oggi Maradona, ma è sempre lo stesso stadio dove il Milan, 35 anni dopo, confeziona una rete assai simile e ugualmente decisiva. Stavolta, come si nota attraverso alcuni video di repertorio, è Leao a fare il Gullit e al centro dell'area di rigore non c'è Van Basten ma Giroud. Non cambia l'esito: gol del Milan. Quello del francese utile e decisivo per l'accesso alle semifinali di Champions League, quello storico dell'olandese consentì al Milan di conquistare, poco dopo, lo Scudetto.