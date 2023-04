La decisione di Osimhen prima di Juve-Napoli spiazza tutti

Victor Osimhen corre verso la miglior forma fisica. Nel giorno di riposo concesso da Spalletti, con la squadra che si ritroverà venerdì a Castel Volturno per preparare la gara di domenica sera contro la Juventus, l'attaccante del Napoli si è allenato comunque da solo al Konami Training Center svolgendo una seduta di terapia e massaggi straordinari per ritrovare la miglior condizione essendo reduce da uno stop per infortunio.

Osimhen vuole tornare al top per il finale di stagione

Osimhen è rientrato solo sabato contro il Verona e martedì è tornato a giocare una partita dal primo minuto contro il Milan segnando la rete del pareggio in pieno recupero. Il nigeriano sa di non essere ancora al top ma vuole tornare a brillare in questo finale di stagione. Per questo si è allenato da solo nel giorno libero per ritrovare brillantezza e quella freschezza che ha caratterizzato la sua annata da applausi.