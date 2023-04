Juve, De Sciglio sfida il Napoli: "Vogliamo la rivincita, per fermare Kvara..."

Juve, De Sciglio non ha paura di Kvara: "Lo fermeremo"

Il numero 2 della Juventus è tornato sulla pesante sconfitta dell'andata per 5-1: "Dovremo dimostrare che quella è stata solo una serata storta. Al di là dei 3 punti, che sono importanti, dal punto di vista dell’orgoglio è una partita in cui abbiamo la possibilità di prenderci la rivincita". De Sciglio si è quindi espresso su come provare a limitare Kvaratskhelia: "Dovremo essere bravi a concedergli meno spazio possibile. Quando ha campo davanti a sè può diventare decisivo per fintare o concludere l’azione. Cercheremo di utilizzare i raddoppi in maniera intelligente".