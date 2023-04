Tacconi, l'emozionante messaggio del figlio a un anno dal malore

Un anno fa Stefano Tacconi era stato colpito da un aneurisma cerebrale che lo aveva costretto a passare diversi mesi in ospedale. Oggi, il figlio Andrea ha voluto dedicargli un pensiero tramite il proprio profilo Instagram.

L'emozionante messaggio del figlio di Tacconi

Nel condividere una foto con suo padre, Andrea Tacconi ha scritto: "È passato esattamente un anno dal quel giorno, è stato un anno di grande paura e di grande speranza. Cadere per rialzarsi, cadere per poi rialzarsi ancora. La strada è ancora lunga, ma noi continuiamo con una grande consapevolezza. L’unione fa la forza, la famiglia fa la forza e alla fine non c’è verso, I CAMPIONI VINCONO SEMPRE".