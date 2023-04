Juve, Allegri: "Preso un gol da polli. Il prossimo anno lotteremo per lo scudetto"

Juve, le parole di Allegri

L'allenatore ha poi continuato parlando degli episodi arbitrali: "No, non ho bisogno di spiegare niente, credo che gli arbitri sono molto bravi. Fabbri ha arbitrato una bellissima partita, è stato molto bravo e gli faccio i complimenti per come ha arbitrato".

Prima il gol annullato, poi quello decisivo di Raspadori: "Siamo al 93esimo, bisogna andare a difendere in area. C'è stato un batti e ribatti, invece dalla parte opposta alla palla ci siamo fermati. Ma questo fa parte della crescita di giocatori. Sono cose che capitano e arriva il gol, poi passa in mezzo alle gambe. C'è il dispiacere di una partita giocata, contro un Napoli forte, che ha meritato lo Scudetto e quindi dispiace per questo. Noi quest’anno abbiamo avuto difficoltà soprattutto dopo la penalizzazione. Ora dobbiamo essere bravi a tornare a vincere in campionato. Bisogna fare un plauso ai ragazzi che hanno fatto una grande stagione. La gente parla senza sapere, è stata una stagione strana, i ragazzi hanno fatto bene. Questa è una stagione che ci farà sicuramente crescere. Il prossimo anno sicuramente lotteremo per lo scudetto".

Sul finale Allegri aveva provato a far spingere i suoi con gli ingressi di Di Maria e Chiesa: "In quel momento c'era bisogno di due giocatori tecnici, uno che magari giocasse l'uno contro uno. Chiesa ha avuto una buona situazione contro Lozano dove ha perso palla. Però direi che la squadra ha fatto una buona partita, dispiace aver perso. La partita buona rimane, abbiamo preso un gol un pochino da polli, questo sì".

Occhi anche sui prossimi impegni: "Ora dobbiamo esserci con serenità, perchè mercoledì abbiamo una partita importante, che è l'altra semifinale di Coppa Italia contro l'Inter e bisogna rimanere sereni perchè tanto non possiamo fare assolutamente niente. Bisogna sempre accettare le decisioni arbitrali, nel bene e nel male, tanto il risultato non possiamo cambiarlo".