Osimhen, il bel gesto contro la Juve e gli applausi dello stadio

NAPOLI - E' successo in Juve-Napoli. Il bello del calcio, in uno sport ultimamente caratterizzato da polemiche, gesti antisportivi e razzismo, è importante sottolinerare i gesti di fairplay, che dovrebbero essere ovviamente la normalità. Al 20' del secondo tempo del big match dello Stadium, Soulé resta a terra a centrocampo. Il Napoli può ripartire con la palla che arriva al nigeriano Osimhen, che però la blocca con le mani e ferma il gioco, perchè si accorge che c'è lo juventino a terra. Bellissimo gesto e applausi da tutto lo Stadium, verso un campione con la C maiuscola.