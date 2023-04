Lapo Elkann polemico dopo Juve-Napoli: "All'arbitro regalerei..."

Non si fermano le polemiche sull'arbitraggio di Fabbri in Juventus-Napoli, vinta all'ultimo secondo dagli azzurri grazie alla rete di Raspadori. Sui social i tifosi si sono scatenati, commentando la prestazione del direttore di gara e le sue decisioni in alcuni momenti. Sull'argomento è intervenuto anche Lapo Elkann, attaccando Fabbri sui social.