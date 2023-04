Napoli, i giocatori esausti scendono dall'aereo. Cambia tutto coi tifosi...

Notte fonda a Capodichino. I calciatori del Napoli arrivano in città e scendono quasi stremati dall'aereo dopo una lunga partita vinta al novantesimo e il viaggio di rientro da Torino. Ma quello è solo l'inizio. I tifosi, infatti, sono ad aspettare i loro idoli. Quando spunta il pullman tra la folla, ecco la festa . I

La festa dopo l'arrivo a Napoli: notte di gioia a Capodichino

calciatori di Spalletti improvvisamente si rianimano e cominciano a festeggiare coi tifosi. Video sui social, cori, canti, divertimento, gioia per lo Scudetto ormai ad un passo. Tra i più scatenati, Osimhen e Kvaratskhelia. In canotta il primo, cappello col tricolore per l'esterno georgiano.