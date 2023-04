Aprire il Maradona per Inter-Lazio? Arriva la risposta

Il Napoli potrebbe vincere lo Scudetto senza giocare. Battendo la Salernitana sabato, infatti, agli azzurri basterebbe un pari della Lazio oppure la vittoria dell'Inter per conquistare l'aritmetica. L'ultima idea, per domenica pomeriggio, è quella di vivere la gara al Maradona, ma si tratta di una possibilità remota, anzi particolarmente complessa come ha spiegato Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici al Comune di Napoli: "Aprire il 'Maradona' domenica per vedere Inter-Lazio? E' una situazione complicata, sarebbe un evento a tutti gli effetti e andrebbe coordinata l'attività di sicurezza pubblica con il Calcio Napoli e la Questura. Altrimenti tutto ricadrebbe sulle spalle della Questura e del Comune, considerando che poi il sabato si gioca già al 'Maradona' per Napoli-Salernitana".