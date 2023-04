"Spostate Napoli-Salernitana a domenica 30 aprile", l'ipotesi si fa più concreta

Il Napoli potrebbe vincere lo Scudetto senza giocare dato che l'aritmetica potrebbe arrivare domenica dopo Inter-Lazio. Per questo motivo Gaetano Simeone , presidente della commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile ha inviato una lettera alle istituzioni , tra queste il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il questore, Alessandro Giuliano, e il sindaco, Gaetano Manfredi, per chiedere alla Lega di posticipare la partita con la Salernitana , in programma sabato, al giorno successivo.

La richiesta ufficiale di posticipare Napoli-Salernitana

Motivo? La contemporaneità dei due eventi, collegati dalla classifica, ma anche per "tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza" e "prevenire episodi incresciosi". Ecco quanto si legge nel documento ufficiale: "Si chiede di valutare l'opportunità di discutere al tavolo sulla sicurezza, con la partecipazione anche della Figc, per considerare il posticipo della gara di campionato Napoli vs Salernitana, in programma sabato 29 aprile 2023 alle ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona, alla giornata di domenica 30 aprile 2023 alle ore 12.30, in concomitanza con l'incontro di calcio Inter-Lazio".