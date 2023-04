NAPOLI - Serata di festeggiamenti in casa Raspadori. Dopo il gol decisivo messo a segno nei minuti finali all'Allianz Stadium contro la Juventus, l'attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha avuto un altro motivo ieri sera per festeggiare in un ristorante di sushi a Napoli. Il numero 81 azzurro ha infatti trascorso una serata speciale con la fidanzata Elisa, che ha festeggiato il ventunesimo compleanno. Trai presenti anche i compagni di squadra, Alex Meret e Giovanni Simeone, con signore.