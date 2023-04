Napoli, prezzi alle stelle per lo Scudetto: quanto costa una notte in hotel

Il prossimo weekend potrebbe essere quello giusto per la conquista aritmetica dello Scudetto. Per questo sono introvabili hotel, alberghi o anche B&B per vivere in città il grande evento. Disponibilità limitate e le strutture ancora disponibili propongono prezzi nella media altissimi rispetto al solito. Il Corriere della Sera cita qualche struttura, ad esempio a Fuorigrotta all’Lhp Palace una suite per due costa 949 euro. In area Stazione centrale,al Gold Tower, per una suite si spendono 523 euroe 435 all’atelier Atelier Inés Art; al Boutique hotel Metro 900, invece, 512 euro.