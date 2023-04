Festa Scudetto, anche Napoli Basket ha chiesto il rinvio: il motivo

Non solo il Napoli Calcio. Anche la Gevi Napoli Basket ha chiesto di spostare la data della prossima partita. Ma stavolta anticipandola a sabato. Da calendario, infatti, la prossima partita contro Carpegna Prosciutto Pesaro è in programma al Palabarbuto domenica alle ore 17.30, ma la società teme che l'eventuale vittoria aritmetica dello Scudetto impedirebbe alle società ma anche ai tifosi di raggiungere Fuorigrotta per il regolare svolgimento del match.

Napoli Basket, il motivo della richiesta di anticipare la partita

Per questo motivo, si legge in una nota ufficiale, è stato chiesto agli organi competenti per la sicurezza e l’ordine pubblico di anticipare la partita di un giorno, dalla domenica al sabato, alle ore 20.45. Il club ha anche specificato che, "a seguito delle riunioni avvenute nelle giornata di oggi in Prefettura, abbiamo appreso che allo stato l’orientamento degli organi competenti per la sicurezza e l’ordine pubblico, sarebbe quello di accettare la richiesta della Gevi Napoli Basket di anticipare a Sabato sera 29 Aprile alle ore 20:45 la decisiva gara per la salvezza di Campionato di Serie A1 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, solo nel caso in cui la Lega Calcio posticipi a Domenica 30 Aprile la gara di campionato serie A tra Napoli e Salernitana".