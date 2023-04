Koulibaly e il surreale aneddoto su Ibrahimovic: "Se Zlatan chiama tu..."

Kalidou Koulibaly ha svelato un aneddoto su Zlatan Ibrahimovic nel corso di un'intervista a Simply The Best. Il difensore del Chelsea è tornato così sulla sua esperienza con la maglia del Napoli .

Koulibaly su Ibrahimovic: "A volte mi mettevo a ridere da solo..."

L'ex Napoli ha raccontato così gli scontri contro lo svedese: "Zlatan parla tanto, cerca di disturbarti anche quando parla dell'arbitro. A volte mi mettevo a ridere da solo. Non glielo facevo vedere, perché stava chiamando l'arbitro, senza che lui rispondesse. Così lui andava da lui dicendogli: 'Non fare come se non mi avessi sentito. Ti sto chiamando. Quando Zlatan ti chiama devi rispondere'. Un giocatore divertente, tutti conoscono Zlatan: stiamo parlando di una leggenda".