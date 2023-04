Spalletti jr, lezione su allenatori e contratti alla Vanvitelli

Interessante e intensa giornata al Parco Tecnologico e di Medicina dello Sport del gruppo Neuromed ad Isernia col coinvolgimenti degli studenti del Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport dell’Università Vanvitelli. Tra i principali interventi, quello dell'avvocato Samuele Spalletti (Gattai Minoli & Partners), figlio dell'allenatore del Napoli, che si è concentrato sulla tutela contrattuale degli allenatori di calcio , analizzando la disciplina ed il contenuto dei contratti di lavoro sportivo, il tema dell’esonero e le vicende legate alle controversie nazionali ed internazionali tra società calcistiche ed allenatori.

L'intervento di Spalletti jr e i temi affrontati

Non solo: tra gli argomenti affrontati, Spalletti jr ha anche parlato della figura dell'allenatore come “educatore”, dovendo curare non solo il potenziale tecnico-atletico dei calciatori, ma anche la loro maturità morale ed intellettuale. Accanto all'avvocato Spalletti erano presenti, con gli interventi moderati dalla Prof. Giorgia Bevilacqua (Università Vanvitelli), anche il Professor Massimo Rubino De Ritis (Università Vanvitelli) e l'avvocato Carlo Corcione (Università Ca Foscari, Osservatorio Italiano Esports).