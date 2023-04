Ufficiale Napoli-Salernitana alle 15: il comunicato della Lega Calcio

Non c'erano dubbi, ma ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte della Lega di Serie A: la partita Napoli-Salernitana, valida per la 32esima giornata, si disputerà domenica alle ore 15 allo stadio Maradona. La gara inizialmente era stata inserita in calendario per sabato alle ore 15, ma dopo la richiesta da parte delle istituzioni e il parere favorevole del Casms la Lega ha posticipato l'incontro.