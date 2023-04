Lady Mertens non dimentica Napoli: la sua dedica commuove i tifosi

"La nostra casa è Napoli...è così bella" scrive in inglese sui social Kat, lady Mertens, la dolce metà dell'ex attaccante del Napoli. Una dedica spontanea postando la foto del gioco di luci sulla spiaggia di Posillipo, la loro dimora, dove hanno vissuto per diversi anni prima del trasferimento del belga al Fenerbahce. Kat, così come Ciro Mertens, sono innamorati di Napoli e quando ne hanno possibilità tornano spesso in città.