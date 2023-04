Napoli stufa di aspettare: mancano 5 punti allo scudetto

Facciamo un gioco, semplice-semplice, come tanto tempo fa, quando dinnanzi al Bar dello Sport ci si accontentava di poco, della propria fantasia. Proviamo a un po’ a pensare, dopo tutti gli slanci d’ottimismo che si sono colti in giro, che domenica il pallone scelga di rimbalzare beffardamente a modo suo: ce ne sono di precedenti, immagini ossessive che riemergono dalla memoria con il loro effetto devastante - il Lecce già retrocesso che vinse all’Olimpico di Roma; la Juventus che si perse nel pantano di Perugia con la Lazio, in mutande ad aspettare lo scudetto dal triplice fischio di Collina - e ci saranno, ovvio che sì, anche gli scongiuri che a questo punto Napoli comprensibilmente e legittimamente non si negherà. Per farla breve, se il Napoli vince e la Lazio no, domenica pomeriggio ci sarà l’aritmetica e pure l’opinione, scenderà in campo Santa Barbara (all’epoca così s’usava dire), ogni vicolo diventerà una Piedigrotta, spareranno i fuochi a mare (fuori) e blablabla, un pieno di felicità e retorica, però senza pizza e mandolino, o anche con quelli. Ma se la Lazio dovesse vincere, all’ora del ragù, quando ormai il “Maradona” sarà già pieno e starà vibrando, ovvio che nessuno penserà mai di buttare in acqua le bandiere e soffocare i cori: andranno bene egualmente e converrà conservarli sino a giovedì, a quando è stata spostata, da martedì che era, la gara successiva. Perché poi la matematica potrebbe far esplodere la festa a Udine, in una serata nella quale Spalletti vincendo potrà gioiosamente ignorare l’eventuale successo della Lazio: con diciassette punti di vantaggio, ci si potrebbe liberare di qualsiasi freno inibitore ed andarsene incontro alla gloria. Ma le ipotesi sono varie e riempiono il quaderno degli appunti, perché la Salernitana non è per nulla intenzionata a sentirsi ospite, né a servire lo scudetto su un vassoio di circostanza: a volte, l’insegnò Jep Gambardella, il gusto di far fallire una festa è persino superiore al desiderio di parteciparvi.