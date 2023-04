Napoli e lo scudetto, la promessa di Mara Venier: ecco cosa farà a Domenica In

Scelta importante di Mara Venier per il suo Napoli. Come annunciato da un comunicato stampa, durante la puntata di Domenica In del 29 aprile, la conduttrice Rai si collegherà più volte nel corso del pomeriggio con Piazza Plebiscito per seguire i festeggiamenti in caso di vittoria dello scudetto del Napoli a distanza di 33 anni dall’ultimo titolo, vinto con Diego Armando Maradona.