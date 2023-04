Diretta Scudetto Napoli, segui tutta la giornata e tutti gli aggiornamenti

NAPOLI - Napoli si ferma, è arrivato il grande giorno. Gli azzurri di Spalletti sfidano la Salernitana in un 'Maradona' stracolmo. Se la Lazio, seconda in classifica a -17, dovesse pareggiare o perdere contro l'Inter a San Siro e Osimhen e compagni dovessero vincere il derby contro i granata di Paulo Sousa, lo scudetto sarebbe una certezza matematica, dopo 33 anni di attesa. Segui la giornata azzurra in diretta.