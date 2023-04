Diretta Napoli-Salernitana: ora LIVE la partita di oggi

Aggiorna

Il Napoli potrebbe festeggiare lo scudetto dopo trentatré anni dall'ultima volta. Al Maradona c'è il derby con la Salernitana, con gli spalti gremiti all'inverosimile per poter liberare un urlo di gioia che celebra il terzo tricolore della società partenopea.

14:42 Il Maradona intona la formazione del Napoli Lo speaker del Maradona Decibel Bellini annuncia la formazione del Napoli con i tifosi azzurri che invocano gli undici che scenderanno in campo. Tra i più acclamati Osimhen, Kvaratskhelia e Spalletti 14:39 Piazza Plebiscito gremita per il Napoli Mentre il Maradona è in attesa del fischio d'inizio, le stesse sensazioni si vivono anche a piazza Plebiscito che è già gremita da migliaia di sostenitori azzurri

14:37 Di Lorenzo: "Siamo concentrati sulla partita" Di Lorenzo a Dazn: "C'è una bellissima atmosfera all'esterno dello stadio. Siamo concentrati sulla partita, dobbiamo vincere. Siamo focalizzati su questo. Abbiamo lavorato bene in settimana perché per noi è fondamentale, siamo concentrati su questo". 14:34 Sousa: "Dobbiamo sfruttare questi momenti" Sousa a Dazn prima della partita: "Dobbiamo sfruttare questi momenti al massimo. Per noi è una grossa opportunità per poter crescere, in modo da cercare di fare la partita contro i più forti del campionato. Cercheremo di creare difficoltà al Napoli e di vincere" 14:28 Brividi al Maradona sulle note de "La Mano de Dios" Lo stadio è già pieno in ogni ordine di posto. Al Maradona si ascoltano le note de "La Mano de Dios" con tutti i presenti che intonano la canzone e inneggiano il nome del fuoriclase argentino 14:22 Il Maradona attende il fischio d'inizio Si riempie sempre di più il Maradona, in attesa del fischio d'inizio del derby con la Salernitana. La vittoria dell'Inter sulla Lazio ha caricato ulteriormente l'attesa dei sostenitori azzurri che stanno dando vita a uno spettacolo di bandiere sugli spalti

14:18 Tris dell'Inter: adesso tocca al Napoli L'Inter chiude la pratica Lazio con il terzo gol di Lautaro Martinez. Adesso tocca al Napoli che dovrà vincere contro la Salernitana per poter dare il via ai festeggiamenti

14:12 Inter in vantaggio: Maradona in delirio L'Inter passa in vantaggio con Gosens! Maradona in delirio: per il Napoli è un risultato importantissimo perché basterebbe vincere con la Salernitana per lo scudetto

14:06 Pareggio dell'Inter, boato anche a Napoli Ha pareggiato l'Inter con Lautaro Martinez! Con questo risultato e una vittoria del Napoli sulla Salernitana, la truppa di Spalletti conquisterà lo scudetto

14:02 Napoli, arriva anche il treno scudetto I tifosi azzurri hanno dipinto anche un treno di colore azzurro e con il simbolo dello scudetto. La sua immagine ha suscitato l'entusiasmo dei presenti

13:57 Nessuna sorpresa nelle scelte di Spalletti Nessuna sorpresa nella formazione del Napoli. In difesa si rivede Rrahmani al fianco di Kim. Sulle corsie esterne Di Lorenzo e Olivera. A centrocampo il trio formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia in avanti 13:52 Napoli-Salernitana, le formazioni ufficiali Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. 13:50 Napoli, la probabile formazione di Spalletti Nell'attesa delle formazioni ufficiali, ecco il probabile undici di Luciano Spalletti contro la Salernitana. In avanti spazio a Osimhen e Kvaratskhelia

13:47 Assenti Politano e Mario Rui Tra pochi minuti saranno rese note le formazioni ufficiali di Napoli e Salernitana. Spalletti ritrova Simeone, ma dovrà fare a meno degli infortunati Mario Rui e Politano. Leggi tutto. 13:42 Napoli omaggia Maradona Ovviamente il pensiero dei tifosi napoletani in questo momento di festa è rivolto a Diego Armando Maradona. Migliaia di sostenitori hanno reso omaggio al fuoriclasse argentino nei pressi dell'iconico murales ai quartieri spagnoli. El Pibe è stato protagonista assoluto dei successi azzurri a cavallo tra gli anni ottanta e novanta

13:38 Code chilometriche al Maradona Al Maradona ci sono code chilometriche per poter entrare all'interno dell'impianto. È previsto il tutto esaurito per il derby con la Salernitana, con lo stadio che si sta già cominciando a riempirsi

13:36 A Napoli si segue Inter-Lazio Le attenzioni dei tifosi azzurri sono rivolte adesso al match tra Inter e Lazio. Con una mancata vittoria dei capitolini, la festa scudetto dovrà essere rimandata a giovedì. Al momento, la truppa di Sarri è in vantaggio di una rete

13:33 Cresce l'attesa in città Napoli è in fibrillazione per la possibile vittoria dello scudetto. La città già da diversi giorni è interamente colorata di azzurro, con migliaia di sostenitori giunti da tutta Italia e non solo che sono arrivati per poter prendere parte ai festeggiamenti

13:30 Napoli pronta a esplodere per lo scudetto Alle 15 si giocherà il match tra Napoli e Salernitana. Con un successo degli azzurri e concomitante pareggio o sconfitta della Lazio contro l'Inter, la truppa di Spalletti potrà dare il via ai festeggiamenti per il terzo scudetto della storia del club. La città è pronta a esplodere Napoli - Stadio Diego Armando Maradona

