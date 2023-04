Scudetto Napoli, problemi a Domenica In. Mara Venier: "Salutame a soreta!"

Una Domenica In diversa dal solito per Mara Venier. La conduttrice Rai ha deciso di dedicare gran parte della puntata del 30 aprile alla squadra del Napoli e ai festeggiamenti per lo scudetto. "33esima puntata di Domenica In, come 33 sono gli anni che il Napoli non vince lo scudetto", ha esordito zia Mara, collegandosi poi con la città campana e con l'inviato Pascal Vicedomini, presente fuori lo stadio Diego Armando Maradona con un gruppo di tifosi armati di sciarpe, bandiere e striscioni.