Inzaghi: "Lazio fortissima ma ero sereno anche in svantaggio" E sul Napoli...

MILANO - L'Inter ribalta la Lazio (3-1) e aggancia al quarto posto Roma e Milan. Nel post partita il tecnico Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: "Partita straordinaria, bravissimi i ragazzi ad interpretarla come l'avevamo preparata. Giocavamo contro una squadra fortissima e che ci avrebbe creato molte insidie. A fine primo tempo ero sereno nonostante lo svantaggio, perché sapevo di avere le armi nella ripresa per fare bene. Abbiamo ampiamente meritato la vittoria. Il patto per il finale? Il patto lo abbiamo fatto per fare questa stagione, soprattutto nelle coppe. In campionato dobbiamo recuperare posizioni, ma non ho nulla da dire ai miei ragazzi perché in settimana mettono sempre un impegno folle. Da allenatore mi basta questo, così come le emozioni che mi stanno dando nelle coppe. La rosa al completo? È un rammarico non aver avuto tutti a disposizione a lungo. Ci sono tantissimi impegni ravvicinati e ho avuto ottime risposte anche da chi gioca meno. Siamo tutti concentrati per fare il finale di stagione al massimo".