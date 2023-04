Napoli, il gol che illude di Olivera ha una dedica speciale: ecco quale

Un colpo di testa che poteva entrare nella storia del Napoli . Mathias Olivera grazie ad un calcio d'angolo è riuscito a portare la sua squadra sul momentaneo vantaggio di 1-0 . Il difensore uruguaiano ha esultato in un modo scatenato perché poteva essere un gol storico, ma anche un altro motivo.

Napoli-Salernitana, la dedica di Olivera

Il difensore uruguaiano Mathias Olivera ha da poco ufficializzato sul suo Instagram, insieme alla sua compagna Belen, il sesso del bambino che la coppia sta aspettando. I due hanno infatti ammesso: "Felici e ansiosi per il tuo arrivo, principessa. Ti aspettiamo pieni d'amore". Non ci sono dubbi quindi, il gol del momentaneo vantaggio segnato alla Salernitana, sarà stato sicuramente dedicato alla imminente nuova arrivata della famiglia Olivera. In attesa di una dedica ancora più importante.