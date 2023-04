Sabrina Ferilli a sorpresa: da romanista consola i tifosi del Napoli

Con un messaggio su Instagram Sabrina Ferilli, da sempre tifosa romanista, ha voluto consolare tutti i napoletani costretti a rimandare la festa per lo scudetto dopo il pareggio contro la Salernitana. Un post condiviso tra le storie: nonostante il suo grande amore per la Roma, l'attrice non ha mai nascosto nel corso del tempo di provare un affetto particolare per la città di Napoli.