Udinese-Napoli potrebbe essere anticipata: il motivo

Udinese-Napoli alle 18:30: la motivazione

La sfida, per ora ancora in programma alle ore 20.45, potrebbe essere anticipata per motivi di ordine pubblico. Il tema sarà all'ordine del giorno nelle prossime ore al Viminale e in prefettura a Napoli e a Udine. C'è l'ipotesi delle ore 18, ma non è da escludere che possa anche essere giocata prima.

Maxischermo al Maradona?

Inoltre, per la partita contro l'Udinese, si starebbe pensando di aprire anche lo stadio Maradona per far vedere la partita ai tifosi sul maxischermo. Sono già in corso i contatti tra Aurelio De Laurentiis, il sindaco di Napoli Manfredi e il prefetto Palomba. L'ingresso sarebbe però consentito solo a coloro che erano già presenti a vedere la partita contro la Salernitana.