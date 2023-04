Napoli, cronaca di una giornata surreale: un aperitivo prima della festa

La Salernitana non voleva solo partecipare alla festa, voleva avere il potere di rovinarla. E ci è riuscita gelando una città che stava per esplodere a meno di dieci minuti dalla fine compreso recupero. Ma la giornata vissuta tra città e stadio ha dato un assaggio di quella che sarà Napoli tricolore: diciamo che è stato un aperitivo. Dalle prime ore del mattino per le vie della città si respirava un’atmosfera magica: clacson, trombette, fumogeni, bandiere, e un solo colore: l’azzurro. Via Toledo scoppiava, i Quartieri Spagnoli erano un fiume di gente, dai treni alla stazione centrale continuavano ad arrivare tifosi da tutta Italia.

Pellegrinaggio allo Stadio Maradona

Per arrivare allo Stadio Maradona la via migliore era il pellegrinaggio laico verso il tempio degli Dei del calcio. Quindi più di cinque chilometri a piedi dal centro, ma tanti bambini camminavano sventolando bandiere senza lamentarsi. Nel frattempo si giocava Inter-Lazio: le esultanze per i gol annullati o inventati da qualcuno, poi la delusione e il silenzio per la rete della Lazio e infine l’esplosione di gioia per la rimonta nerazzurra. Sarri ha fatto soffrire i suoi ex tifosi, ma alla fine si è fatto da parte. Il primo ostacolo era superato. Lo stadio Maradona ha alzato subito i decibel, si è colorato di azzurro con migliaia di bandiere: uno spettacolo pazzesco. Il gol di Olivera ha fatto partire i fuochi d’artificio fuori lo stadio. Sembrava fatta, poi è arrivata la doccia fredda. Il calcio è pieno di queste storie.

Sarà una festa pazzesca

Però la festa è solo rimandata: ormai nessuno può togliere al Napoli questa gioia meritata per quello che ha fatto vedere la squadra di Spalletti, lo scudetto è suo. Nonostante la delusione e il pareggio i tifosi, dopo un iniziale silenzio, hanno ricominciato a suonare clacson e trombette sulla strada di ritorno verso casa, rigorosamente a piedi. Perché dopo tanta scaramanzia e tanta attesa, ora tutti sono consapevoli che è solo questione di giorni: sono ripartiti i calcoli. Sarà mercoledì, giovedì o domenica, comunque alla fine non importa. La festa prima o poi ci sarà, e quando succederà sarà uno spettacolo. Oggi abbiamo avuto un aperitivo, un assaggio. Sarà il primo scudetto senza Maradona, ma Diego è dappertutto a Napoli, in ogni vicolo e allo stadio. La processione al murales dedicata a lui non si è mai fermata, e continuerà ad accompagnare questa lunga attesa verso un tricolore atteso 33 anni.