Napoli, sarà due volte natale: la squadra deve aspettare

Come la mette adesso il prefetto Claudio Palomba , il cui scudetto-day , imposto a tavolino e smentito sul campo, è costato l’inutile lavoro straordinario domenicale per centinaia di agenti, giunti al Maradona da ogni dove? Hanno pareggiato azzurri e granata, ha perso il pregiudizio , dimostrando una volta di più che Napoli è meno peggio di come la si racconta, che più imponderabile della lotta scudetto è solo il terremoto, e che la prevenzione in Italia tende a coincidere con la psicosi, che è potere della paura e sulla paura.

La sequenza di Inter-Lazio e Napoli-Salernitana è per la città un viaggio sulle montagne russe delle emozioni, con una fermata imprevista prima dell’ultima discesa. Una metropoli apparecchiata alla festa come un’immensa tavola, imbandita di ogni diversa declinazione della gioia, si scopre nuda di fronte alla rasoiata convessa di Dia, che gela lo stadio dopo un tunnel su Osimhen. La delusione dismette il vociare gioioso della speranza e s’impossessa dei volti e degli animi nel mesto deflusso di una folla confusa da Fuorigrotta. Il colpo a salve del derby campano prolunga la vigilia, almeno fino a mercoledì, in una sospensione surreale, con un carico aggiuntivo di tensione emotiva per la squadra di Spalletti. Che contro la Salernitana non ha sfigurato, ma ha trovato nel cinque-quattro-uno di Sousa un fortino difficile da espugnare. C’è in queste partite di fine stagione lo spirito agguerrito delle provinciali che, con la salvezza, si giocano anzitutto il salario della massima serie. E c’è un’usura, mentale prima che atletica, di chi è andato in fuga per tutto il campionato. L’effetto di questi due fenomeni è quello che, per il Napoli, si può definire uno scolorire dello smalto, che si traduce in una perdita di incisività. Vuol dire palleggiare con consueta padronanza ed eleganza, ma affondare con meno convinzione, e rinunciare a tirare in qualche occasione. Per esempio con Zielinski, che pure potrebbe e dovrebbe mettere la sua maggiore esperienza al servizio del gruppo e che invece accusa, come è già accaduto, qualche sbandamento caratteriale.