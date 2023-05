Napoli-Salernitana, le pagelle degli azzurri: Osimhen non si risparmia

Spalletti (all.) 6,5 A sei minuti dallo scudetto, scopre che la festa è semplicemente rinviata. 73% di possesso, 24 conclusioni ed è 1-1. Beh, o boh, ma succede.

Rrahmani 6 Pressione zero e quindi governa con sufficienza. Pare quasi non si debba sforzare.

Di Lorenzo 6 Per una volta, resta normale. Come se sentisse il grande giorno.

Juan Jesus (38’ st) 5 È appena entrato, sarà per questo, e se ne sta inchiodato sulla conversione di Dia.

Ndombele (44’) sv

Nella disperazione, per metterci qualche centimetro.

Lobotka 6,5

Ha i suoi lampi, che illuminano e deliziano. Ha la sua intelligenza, mai appannata. E’ limpido nella regia, nonostante il caos dinnanzi a sé.

Simeone (44’ st) sv

Per poco, per niente, per colpa di Ochoa.

Raspadori (15’ st) 6,5

Cambia il Napoli, è 4-2-3-1, va all’angolo e con lui diventano 23 su palla inattiva. Ci vuole sensibilità.