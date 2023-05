Bigon: "Napoli, non ci resta che aspettare per gioire"

Sulo spostamento della partita: "Secondo me è stata fatta una cosa intelligente e giusta per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico. Ora si apre un altro capitolo a Udine, anche se il discorso campionato potrebbe essere già risolto prima della partita. Non ci resta che aspettare per veder gioire definitivamente il popolo napoletano". Poi ancora su somiglianze e differenze tra questo Scudetto e il suo: "La situazione è molto diversa rispetto al secondo scudetto. Quando siamo partiti da Soccavo per andare al San Paolo, abbiamo attraversato due mura umane col lancio di tonnellate di sale, perché ancora non era fatta e bisognava arrivare al dunque. Napoli un po' imballato? Credo sia un fatto più psicologico che fisico. Inconsciamente quando hai 17 punti di vantaggio sulla seconda non entri in campo con la stessa concentrazione e la stessa fame di inizio campionato".

"Derby Champions? Inter favorita"

Infine sulle altre squadra italiane: "Derby Champions? L'organico dell'Inter è forse il migliore attualmente in Italia, il Milan dovrà fare una grandissima partita per riuscire a mettere in difficoltà un'Inter che si esalta nelle gare dentro o fuori. Sarà un derby interessantissimo: potrà essere risolto dalle individualità o dalle casualità. Per il Milan solo Leao può cambiare il volto della partita. È un grande successo vedere le italiane in fondo nelle competizioni europee. È un grande risultato per la Serie A, ma purtroppo non per la Nazionale. Ci sono pochi giocatori italiani e questo si riflette sulla nostra Nazionale. Juve? Tutte le squadre dimostrano in campo quello che è il vertice della società. La Juve è sempre stata solidissima, ma in questi ultimi anni ci sono delle turbolenze. Mantenere tranquillità ed equilibrio nello spogliatoio è un compito gravoso per Allegri. Giustizia sportiva? Il campionato viene in qualche modo falsato e condizionato".