Napoli, nuovo record: ecco in cosa è prima in Europa

NAPOLI - Il pareggio contro la Salernitana ha solo rimandato la festa Scudetto per il Napoli e non rovina la stagione straordinaria vissuta dalla squadra di Spalletti. Gli azzurri sono vicinissimi all'obiettivo, in una stagione da record che li ha visti al vertice insieme ai più grandi club europei. Parlando di record, dopo il derby campano il Napoli ha ottenuto un nuovo record, imponendosi come prima in una particolare classifica tra i top 5 campionati europei.