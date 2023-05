De Laurentiis: “Avremmo vinto altri scudetti se... Penalizzati dall'irregolarità"

Udinese-Napoli è stata confermata per giovedì alle ore 20.45. Questa mattina al tavolo tecnico in Prefettura era presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Tra le altre cose, è stata annunciata la diretta della partita del Friuli allo stadio Maradona con otto maxi-schermi: "Abbiamo dovuto istituire un prezzo simbolico di 5 euro, identico per ogni settore, le vendite stanno iniziando per gli abbonati. È chiaro che dedotti i costi, il risultato economico verrà devoluto in beneficenza, è chiaro che il Questore e il Prefetto hanno dato il via a un’implementazione dei servizi per la sicurezza ed è chiaro che tutti ci auguriamo di accompagnare il Napoli verso il traguardo agognato. E’ chiaro anche che quella mini festa che era in programma domenica scorsa, la riproporremo domenica prossima con la Fiorentina”.