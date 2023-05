NAPOLI - Lo si era facilmente intuito dall'assalto al web per accaparrarsi un biglietto, ora arriva l'ufficialità: il Maradona è tutto esaurito per la partita scudetto Udinese-Napoli, che sarà trasmessa sui maxi schermi dello stadio. Restano disponibili solo alcuni posti "hospitality" al costo di 100 euro, mentre resta erroneamente disponibile la "Tribuna Family", in realtà sold out, pertanto se l'operazione viene rifiutata dal sistema non è un problema tecnico.