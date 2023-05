Pierpaolo Marino rivela: "Spalletti mi disse di no"

Mancavano i palloni e pure l’aria: perché in quei giorni, inghiottito dal nulla, il Napoli era realmente un fantasma. Si pensava fossero leggende metropolitane, invece bisogna aver vissuto in quel deserto, nel silenzio più assordante, come se non ci fosse un orizzonte, dunque un domani. L’estate di diciannove anni fa, come dimenticarla?, Pierpaolo Marino sceglie di osare, si tuffa nel vuoto, prende i cocci della Storia e li incolla, ignaro (ovviamente) che un bel giorno, ma tanto tempo dopo, tra i ciuffi della memoria, sarebbe spuntato uno scudetto nato tra pietre e sudore.

Pierpaolo Marino il 30 agosto del 2004 festeggiava il suo 50° compleanno...

«Comprando Di Natale per l’Udinese».

E dieci giorni dopo...

«Ero a Napoli, convinto dal progetto di De Laurentiis. Chiesi a Pozzo, il presidente dell’Udinese, di concedermi quel viaggio a ritroso nel tempo».

Aveva già vinto.

«E dopo lo scudetto dell’87, quando andai via, ripromisi a me stesso che sarei tornato. Mi affascinava l’idea della ricostruzione totale. Lasciavo un club perfetto come l’Udinese e ripartivo da zero. Non avevamo nulla, neanche una scrivania o una sedia. Zero. Mi appoggiavo nella stanza del direttore del Vesuvio, poi andai cinque giorni a Milano e tesserai ventisei calciatori, ciò che rimaneva sul mercato ormai chiuso».

Vi trasferiste a Paestum.

«Telefonai al proprietario dell’Ariston, perché ricordavo che avevano anche il campo per l’allenamento. Restammo lì per tre settimane o quattro». Primo acquisto, El Pampa Sosa. «Lo chiamai, dopo l’ok di Pozzo. Stava per andare in Spagna e ripartì con me dalla serie C. Una pietra miliare. Poi l’accordo con Montervino e Montesanto, ancora liberi. Sul primo, che sarebbe diventato capitano, chiesi informazioni tecniche a Spalletti, che lo aveva avuto ad Ancona. Vai, fidati».

Dalla C all’Europa, volando.

«Il giorno del debutto arrivai allo stadio in anticipo, vidi file chilometriche ai botteghini e mi commossi. Quando entrai in campo, prima della gara con il Benfica, i sessantamila o forse settantamila, perché all’epoca la capienza era maggiore, scandirono il mio nome. I giocatori portoghesi si chiesero dove giocasse Marino, che ruolo avesse. Pensavano che la gente stesse invocando un calciatore».

Il colpo più bello?

«Lavezzi, perché sofferto. Strappato ad una concorrenza larga, con circa sei milioni di euro. E Hamsik, preso a cinque e mezzo con un blitz».