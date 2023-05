Il Napoli è Campione d'Italia: la T-shirt celebrativa solo con il Corriere dello Sport-Stadio

Dopo 33 anni, il cuore di Napoli torna a battere da campione e fa la storia! Celebra la vittoria dello scudetto con la maglietta dedicata ai Campioni d'Italia

La maglia del Corriere dello Sport-Stadio ti aspetta, dal 6 Maggio, in tutte le edicole della Campania!

Se non lo trovi in edicola potrai richiederla all’indirizzo mail maglianapolicampione@corsport.it specificando il tuo nome, cognome e gli estremi di un’edicola (località, indirizzo e codice edicola) ove effettuare l’invio.

IL SOGNO NEL CUORE È REALTÁ! In tutte le edicole della Campania dal 6 Maggio