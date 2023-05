Apoteosi De Laurentiis, un modello che ha fatto trionfare Napoli

Iniziò tutto con un colpo di scena, alla sua maniera. Una mattina di agosto, nel 2004, prese di corsa il motoscafo da Capri, dove era in vacanza, e si precipitò in città. Un blitz in banca per farsi preparare gli assegni circolari per la curatela fallimentare e pochi giorni dopo il Napoli era suo. “Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow mi aspettavano a Los Angeles per promuovere il nostro nuovo film, ma io avevo comprato un foglio di carta per 30 milioni”. Mai avrebbe immaginato che quel foglio di carta si sarebbe trasformato, poco più di 18 anni dopo, in una delle più grandi soddisfazioni della sua vita , nell’impresa che lo farà passare alla storia azzurra insieme a Ferlaino .

Il retroscena tra Ferlaino e De Laurentiis

Quello con l’ingegnere è un intreccio curioso, con risvolti che solo il destino poteva riservare: ADL si vide rifiutare da lui un’offerta per l’acquisto nel club nel 1999, sul tavolo 120 miliardi di vecchie lire, che creò anche dissapori tra i due. Il tempo ha cancellato tutto e alla fine è diventato un’incredibile coincidenza: Ferlaino ha vinto il suo primo scudetto dopo poco più di 18 anni di presidenza (era numero uno dal 1969, ci riuscì nel 1987), lo stesso ha fatto De Laurentiis.

Napoli, due decenni al top

Diciotto anni in cui è successo di tutto, in cui il panorama azzurro è cambiato drasticamente. Da Pierpaolo Marino che va a comprare i palloni nel ritiro di Paestum a mezza Europa disposta a pagarti oltre 100 milioni per i tuoi gioielli Osi e Kvara. De Laurentiis in quasi due decenni ha fatto del calcio la sua principale attività imprenditoriale e lo ha fatto a suo modo, mai banale e sempre roboante. È stato istrionico e divisivo, ha fatto parlare sempre di sé raggiungendo picchi rimasti nella memoria collettiva. La fuga in motorino dalla Lega, la decisione di ritirare la squadra dalla premiazione in Supercoppa a Pechino, i giornalisti affrontati a brutto muso dopo la cessione di Cavani al Psg: immagini cancellate dalla festa per un trionfo giusto e meritato.

Napoli, un modello vincente

Sì, perché questo scudetto è soprattutto suo. È la vittoria del suo modello gestionale, della sua grande capacità di portare avanti l’azienda Napoli con un’accortezza contabile che ne hanno fatto in questi 18 anni un’eccellenza dell’imprenditoria calcistica italiana. Un occhio e mezzo al bilancio e il resto ai risultati sportivi, alla fine la scelta si è rivelata azzeccata. “Caccia ‘e sord’”, si è sentito dire migliaia di volte dai tifosi, la migliore risposta l’ha data con i fatti. Al traguardo è arrivato mandando via i big e riducendo drasticamente il monte ingaggi, un en plein. Ha gestito il club in maniera molto particolare, in cicli quinquennali. Il quarto sta per concludersi, il quinto si aprirà con le sorprese che sarà giusto aspettarsi dopo aver metabolizzato questa incredibile festa.

Perché De Laurentiis non si accontenta della routine, ha bisogno di sorprendere, di sbalordire. È un innovatore nato, non gli garba il “vecchio”. Spesso ripete che nel calcio c’è bisogno di fare tabula rasa, ce l’ha a morte con i procuratori, ha messo in riga gli sponsor decidendo di gestire i diritti d’immagine dei calciatori, boccia in continuazione il modo in cui vengono venduti i diritti televisivi, sostiene apertamente le riforme delle regole del calcio (vorrebbe tempo effettivo, intervallo di due minuti ogni dieci al posto del classico di 15, cambi infiniti), è un sostenitore delle multiproprietà (ha rilevato il Bari ora gestito dal figlio Luigi). C’è da scommetterci, per lui questo scudetto è un punto di partenza, non di arrivo. E quando riprenderà il motoscafo per Capri, come fece nell’estate del 2004, sicuramente si farà venire qualche altra idea. A De Laurentiis piacciono i colpi di scena, come nei film.