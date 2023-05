Zielinski, il coro contro Napoli per sfottere le altre tifoserie

NAPOLI - La notte più lunga e più bella di Napoli. Gioia incontenibile per il terzo scudetto del Napoli. Troppo grande l'attesa dopo 33 anni dall'ultimo scudetto vinto con Diego Armando Maradona in campo. Tra festeggiamenti, lacrime e cori, squadra e tifosi hann festeggiato come si deve il titolo appena conquistato. Non sono mancate le storie pubblicate su Instagram dai calciatori del Napoli. Come il centrocampista polacco, Piotr Zielinski, che ha intonato il coro che ripetono i tifosi del Napoli per rispondere in maniera ironica alle altre tifoserie che inneggiano il Vesuvio: "Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta".