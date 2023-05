Napoli, Clementino pazzo per lo scudetto. E spunta un carro azzurro

NAPOLI - Euforia incontenibile a Napoli per la vittoria del terzo scudetto. Da Vincenzo Salemme a Gigi D'Alessio, da Sophia Loren ai Coldplay, tantissimi i complimenti dal mondo della musica e dello spettacolo per la conquista del tricolore. Scatenato il rapper Clementino, che ha condiviso con i suoi follower tutta la sua gioia e i grandi festeggiamenti in famiglia tramite alcune storie su Instagram. Dal tenero abbraccio al padre al carro-discoteca colorato di azzurro trainato da un trattore per strada, Clementino ha festeggiato con grande trasporto lo scudetto del Napoli.