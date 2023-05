Nuovo Scudetto Aureliano

Finalmente l’arbitro ha fischiato. È finita. Scudetto. Lacrime agli occhi. È Commozione, la figlia perfetta dell’Emozione. Mi viene in mente un grido antico: Campioni d’Italia! Campioni d’Italia! Campioni d’Italia! Martellini avrebbe fatto meglio ma la nota è spontanea. Appartiene all’Emozione più grande della vita. Eppoi, è vero o no che Luciano Spalletti ha vinto il Premio Bearzot, riconosciuto erede di forma e sostanza per il suo filosofare e esser paterno coi ragazzi? E Dela, oddio, tanto per restare in clima Ottantadue esibisce quella ammaliatrice e pungente scaltrezza ch’era di Federico Sordillo, lo spregiudicato avvocato di Pietradefusi, uno di quei brillanti irpini che han battezzato Napoli il mare di Avellino.

Feste diverse La commozione è il massimo, per me. Ben diversa la festa, oggi, di quelle che feci con Maradona ancora ragazzino, un fratello minore, fra il tripudio popolare, la voce gaudente e la inondante presenza di Bisteccone e tutto il repertorio - ad uso dei due scudetti - di triccheballacche e putipù, miseria e nobiltà, sangennaro e babà che allora infastidiva gli intellettuali oggi invocanti tammurriate, per nulla avvertiti del cambiamento radicale di questo Napoli che si è permesso di vincere - orrore - anche lo scudetto del bilancio. La colonna sonora delle feste non comprende un beethoveniano Inno all’Euro che magari sarebbe schifato. La ricchezza di De Laurentiis non fa favola come quella di Lauro, astuzia come quella di Ferlaino, e tuttavia saprei cucirgli su misura una versione post Carosone di “Aurelio ‘o Marajà” da fare un figurone con annesso patrimonio cantato: “Cento casse di diamanti grossi grossi/ mentre principi potenti gli s’inchinano davanti/ e lui si fuma il narghilè”. Olé olé olé. Lo vedo bene, in questi versi, anche se a onor del vero un presidente così abile e potente, così amabile e scostante, così spontaneo e resiliente, così generoso e prudente, così prodigo e circospetto - e fascinoso in fondo - mi ricorda solo Angelo Moratti, il signor Presidente della Beneamata.

Nuovo Scudetto Aureliano Anche se a differenza del nababbo interista Aurelio definì la sua immagine - oggi per la Storia - il 27 luglio 2011, da borghese ribelle ai compromessi, fuggendo dalla Lega Lombarda in motorino con un ragazzo colto al volo dopo aver proclamato la merdità del mondo. Oggi, ricordando il Napoli scudetto di Maradona mi sento ringiovanito di vent’anni. Come il giorno che l’incontrai, primo giornalista italiano, ancora ragazzino, e mi parve spaventato, si mangiava le unghie, cercava parole per rispondere alle mie e più che un’intervista fu un colloquio. Lo restituii a Blanco, il suo accompagnatore, e al gentiluomo Marchesi che lo consegnò ai napoletani rasserenato per quella storica foto che scattò al San Paolo Alfredo Capozzi alle spalle di Diego e un battaglione di fotografi davanti. Nasceva il Napoli scudetto. Se penso al mio primo Napoli - siamo praticamente cresciuti insieme - mi sento cinquant’anni in meno. Era il 68, c’era Chiappella. Beppone non era uno spasso, non dava spettacolo come Pesaola ma era sereno. E ho imparato da lui a vivere la città e la squadra con serenità. Poi vennero Allodi, Marino, l’eterno imbronciato Juliano con la folle idea di Maradona. E il mio Guerino che aveva già sbancato le edicole con Beppegol, furoreggiò col Pibe de Oro. Sono sereno anche oggi che sto vivendo con emozione il Nuovo Scudetto Aureliano.

Tutti han costruito qualcosa Perché ho sempre creduto che dopo Diego - après lui le deluge, dicevano - avremmo rivinto. Avremmo. Il bello del calcio è che per star vicino alla squadra mi sono innamorato della città. Come o’surdato. Amore vero. Cantavo senza pudore con Guido Lembo - peccato non essere con te, oggi - e andavo ovunque esibendo il distintivo di Marinella, un invito a parlar del Napoli. Mi davano del sognatore interessato e folle insieme, come il Gennaro Rambone che mi confessò d’essermi più vicino da quando si era legato a Wanna Marchi, “una bolognese come te, direttore, faremo miracoli”. E affogando con il suo gragnano lambruscante un branzino “Al Sarago” di piazza Vittoria chiudevamo davvero la Prima Storia del Napoli tricolore iniziando quella nuova che io già colsi felice elogiando Edy Reja contro tutti i sapientoni. Ecco, questo è il giorno che riunisce santi e fantasmi, fasti e nefasti, generali eroi, caporali di giornata e marescialli laboriosi, Edy e Mazzarri, Benitez e Sarri, massì, tutti han costruito qualcosa. Come i miei Tre Tenori - Hamsik, Lavezzi e Cavani - prima del Pipita, prima di Insigne e Koulibaly, prima di Kim, Kvara e Osimhen. Oje vita, oje vita mia.

