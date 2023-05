Napoli, un campionato vinto in fretta

Due scudetti di Maradona, uno di Spalletti. Due scudetti grazie alla presenza di un fuoriclasse, il miglior giocatore nella storia del calcio insieme a Pelé, un altro per la presenza del gioco, dell’Idea del gioco, portata da un allenatore, uno dei migliori d’Europa. In Italia il titolo va quasi sempre alla squadra più forte, stavolta va alla squadra più bella, non solo più forte. Per questa banalissima ragione nella realizzazione del sogno del Napoli c’è la mano di Luciano Spalletti, nato a Certaldo, cresciuto a Empoli, toscano puro, orgogliosamente di campagna. Allena da più di trent’anni, ha vinto in Serie C e in Serie B (con l’Empoli), ha conquistato le coppe nazionali (con la Roma), ha portato l’Udinese in Champions, ha vinto due titoli in Russia (con lo Zenit), ha trasformato le carriere di decine di giocatori, Pizarro era un trequartista e a Udine lo ha inventato regista, Brozovic era una mezz’ala e all’Inter lo ha messo in mezzo e gli ha consegnato le chiavi del gioco, Lobotka era un giocatore senza presente né futuro e a Napoli lo ha portato al comando di ogni operazione, fino a spingerlo al livello dei migliori registi d’Europa. Però questo scudetto va oltre. È come un atto di giustizia a una carriera che non gli aveva mai riconosciuto il titolo in patria. Contano i campionati in Russia, certo, ma a casa sua è un’altra cosa, un’altra storia.