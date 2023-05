Gestione in utile, conti in equilibrio: l'altro grande scudetto del Napoli

Gli scudetti del Napoli sono diventati tre, ma ce n'è anche un altro che, decisamente, suscita ammirazione: è lo scudetto del bilancio. Gestione in utile, conti in equilibrio, prospettive rese ancora più allettanti da un futuro a tinte azzurre, noblesse oblige. Nell'estate del 2004, staccando un assegno di 31 milioni e 250 mila euro e consegnandolo alla sezione fallimentare del Tribunale di Napoli, Aurelio de Laurentiis diventa il proprietario e il presidente del club ribattezzato Napoli Soccer, iscritto al campionato di Serie C. L'excursus del Sole 24Ore sull'epopea ADL si rivela particolarmente interessante nelle ore dell'euforia tricolore. Il bilancio chiuso al 30 giugno 2005 registra un fatturato di 11,3 milioni; l'anno successivo è di 12,1 milioni; le perdite dei due tornei nella terza serie professionistica ammontano a 6 milioni. Nel 2007, il primo salto in alto, in Serie B, porta il fatturato a 41 milioni; con il ritorno in Serie A, in cinque anni il fatturato schizza da 88 milioni a 152 milioni, grazie alla partecipazione alla Champions League (2011/2012). Una crescita scandita sul campo dalla Coppa Italia del 2012, la quarta della storia partenopea che precede la quinta (2014) e la sesta (2020), allineate in bacheca con la Supercoppa 2014.