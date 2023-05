La maglia Scudetto del Napoli è illegale in Serie A e Champions: il motivo

NAPOLI - Non sempre le iniziative commerciali trovano terreno fertile. Il Napoli durante la festa scudetto la presentato una nuova maglia, ma non potrà essere utilizzata per le partite ufficiali. L’iniziativa dell’ufficio marketing del club sarà sicuramente un successo, come lo erano state in precedenza le divise per Halloween, Natale e San Valentino. Ma in questa occasione, i calciatori non potranno utilizzare la divisa da gioco.