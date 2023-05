Nel commentare il prepartita della prima semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, l'ex allenatore Fabio Capello si sofferma su Haaland: "Non penso proprio che senta la pressione, perché lui ha la rabbia dentro". Poi il paragone un po' a sorpresa: "Haaland vive per il gol, come Osimhen, vivono per questo. Lottano, vogliono vincere, aiutano i compagni e trasmettono questa determinazione che ti fa vincere le partite”.