L’agente di Lozano preoccupato: "L'infortunio potrebbe bloccare il suo mercato…”

Non ci sono ancora certezze sulle condizioni fisiche di Hirving Lozano. L'attaccante del Napoli ha rimediato un infortunio contro la Fiorentina e, in attesa degli esami, il rischio è di un lungo stop. Ne ha parlato a Radio Crc anche un membro del suo entourage, Alessandro Monfrecola: "Il ginocchio di Lozano? Sono tornato ieri dal Messico e lì generalmente sono più informati. Ma non sanno ancora nulla, anzi sono molto preoccupati perché già auspicavano una cessione del messicano in Premier. Questo infortunio può cambiare le carte in tavola perchè mentre prima dell’infortunio la cessione di Lozano sembrava certa, adesso si rimette tutto in discussione".